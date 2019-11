Drogenlokal geschlossen: Suchtgiftszene weicht aus

Ablehnend reagierte das Landesverwaltungsgericht auf die Beschwerde des Besitzers eines Welser Drogenlokals. Das "Skorpion" in der Stelzhamerstraße, ein Hotspot der Welser Suchtgiftszene, bleibt geschlossen. In der Vorwoche reagierte der Pächter auf den Gerichtsentscheid und machte dicht. Der Magistrat hatte die Sperre veranlasst. Die Polizei stellte bei Schwerpunktkontrollen im ersten Halbjahr insgesamt 39 Anzeigen aus.

Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner begrüßt das Aus des "Skorpion". Es sei jedoch nur ein kleiner Schritt im Kampf gegen den Drogenhandel in Wels: "Wir sagen jetzt nicht, dass sich die Szene verlagern wird, sondern hoffen, dass es auf dem zentralen Punkt in der Stelzhamerstraße angenehmer wird". Immerhin befinden sich im Nahbereich mehrere Schulen und die Welser FH.

Der angrenzende Kaiser-Josef-Platz bleibe ein Drogenumschlagplatz – trotz verstärkter Polizeipräsenz durch die neue Inspektion: "Weil die Busdrehscheibe das Zielpublikum anzieht. Vorwiegend handelt es sich um sozial Schwache, die weder über Auto noch Führerschein verfügen und auf Öffis angewiesen sind", so Hübner. Mit Hausbesitzern werde derzeit geklärt, wie dunkle Ecken besser ausgeleuchtet werden können, um die Drogenszene abzuschrecken.

270 im Drogenprogramm

Nach Auskunft des Welser Gesundheitsamtes befinden sich aktuell 270 Personen in einem Drogenersatzmittelprogramm. "Die Anzahl der Klienten ist von Jahr zu Jahr leicht ansteigend", schildert Amtsärztin Claudia Folger. Bei dieser Therapie bekommen Patienten in Apotheken täglich ein Ersatzmittel verabreicht, das sie in Anwesenheit eines Mitarbeiters schlucken müssen. "Die Erfolgsrate ist gering. Das Ziel ist, nicht jemanden clean zu machen, sondern ihn stabil im Programm zu halten, damit er ein normales Leben führen kann", erklärt Folger.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at