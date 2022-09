Drogenlenker verursachte Verkehrsunfall

Ohne gültigen Führerschein und beeinträchtigt durch Drogen hat sich ein 27-jähriger Linzer am Freitag hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Bei der Fahrt auf der Brandstätter Landesstraße verlor der junge Mann auf Höhe des Brandstätter Sees die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Eferding.

Der 27-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden in das Krankenhaus nach Wels gebracht. Ein Drogentest bei dem Lenker verlief positiv, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hartkirchen an. Die L1219 musste im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.