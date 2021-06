Drogenlenker verursachte Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten

Ein 18-jähriger ungarischer Staatsbürger aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Pkw am Samstagabend auf der Gmundner Straße, B144, gemeinsam mit einem 17-Jährigen und einer 18-Jährigen, beide aus dem Bezirk Gmunden, in Richtung Roitham unterwegs. Dabei verlor der 18-Jährige im Ortschaftsbereich Stadl-Traun, Gemeinde Stadl-Paura, die Kontrolle über sein Auto und krachte frontal in das entgegenkommende Auto einer 38-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Die anderen drei Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Aufgrund des Verdachtes einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde der 18-Jährige medizinisch untersucht. Dabei wurde die Fahruntauglichkeit festgestellt.

Bild: Matthias Lauber

Die B144 war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.