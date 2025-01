Drogenlenker bei Verkehrskontrolle in Wels aufgeflogen

Ein Vortest schlug positiv auf Kokain und Cannabis an.

Der 28-jährige Linzer flog auf, als ihn die Polizei am Sonntag während einer Verkehrsüberwachung kontrollierte. Der Mann wies eindeutige Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, die er letztendlich auch zugab. Den Konsum abzustreiten wäre ohnedies sinnlos gewesen: Ein Vortest schlug positiv auf Kokain und Cannabis an, so die Polizei.

Bei der anschließenden klinischen Untersuchung stellte ein Arzt die Fahruntauglichkeit des 28-Jährigen fest. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

