Die drittälteste Stadt Österreichs will zum 800-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung besonders glänzen, dafür ist die Mithilfe der Hauseigentümer gefragt. Denn gepflegte und saubere Hausfassaden sind für die Attraktivität des historischen Teils der Stadt besonders wichtig. Bis zu 8000 Euro an Förderung werden den Hausbesitzern dafür in Aussicht gestellt. "Bereits 40 Hauseigentümer haben Interesse gezeigt.