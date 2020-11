Dreigängiges Hauben-Menü to go

Dreigängige Menüs to go bietet das Grieskirchner Haubenrestaurant Waldschänke am Wochenende an. "Wir bereiten Suppe und Dessert im Glas vor, Ente und Gans werden vakuumiert, Rotkraut und Serviettenknödel kommen in wiederverwertbare Boxen", erklärt Haubenköchin Elisabeth Grabmer. Zusätzlich gibt’s das obligatorische Sonntagsschnitzel – vom Kalb versteht sich – und ein vegetarisches Gericht. Bereits am vergangenen Wochenende kamen die Bioenten und Weidegänse von regionalen Landwirten im Take-away sehr gut an. "Es war wirklich sehr nett, die Leute haben uns Fotos vom Ganslessen daheim geschickt", freut sich die Haubenköchin. Einen Schwund an Geschirr gibt es nicht, die Gäste sind sehr diszipliniert und bringen Gläser und wiederverwertbare Boxen retour, auch ohne Einsatz. Da derzeit alle Mitarbeiter in Kurzarbeit sind und nur die Familie am Herd steht, sollen Vorbestellungen fürs Wochenende bis Donnerstag erfolgen.

Plattform „Wirtshaus to go“

Auf der Plattform „Wirtshaus to go“ können Wirte ihr Angebot kostenlos hochladen und Genießer das Passende finden. Alles auf einen Blick auf nachrichten.at/gastro