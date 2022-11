Drei Verletzte nach Kollision in Eberstalzell

Die Frau war am Mittwochnachmittag auf der L1244 von Großendorf kommend Richtung Eberstalzell unterwegs gewesen. In Littringen (Gemeinde Eberstalzell) kam sie aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem Pkw eines 82-Jährigen aus Eberstalzell (Bezirk Wels-Land), gleich darauf mit dem Pkw eines 45-Jährigen aus Schlierbach (Bezirk Kirchdorf).

Das Fahrzeug der 22-Jährigen kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Die drei beteiligten Autolenker wurden unbestimmten Grades verletzt. An den Pkw entstand erheblicher Schaden.