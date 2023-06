Drei Tage lang feiern bei Marchtrenker Stadtfest

Den Startschuss gibt am Freitag um 18.30 Uhr Bürgermeister Paul Mahr (SP) mit einem feuchtfröhlichen Bieranstich. Im Anschluss treten "The Vitamins" um 19 Uhr auf der Hauptbühne am Stadtplatz auf.

Der Samstagnachmittag steht im Zeichen der Familien. Um 14 Uhr beginnt an der Kreuzung Linzer Straße und Kindergartenstraße eine Schauübung der Marchtrenker Blaulichtorganisationen. Um 15 Uhr startet in der Linzer Straße die zweite Kids-Olympiade. An 21 Stationen, die von 20 Vereinen betreut werden, gibt es jede Menge Spaß für Mädchen und Buben von drei bis zehn Jahren.

Ab 20 Uhr übernimmt die Band "Rockstory" die Hauptbühne. Nach einem Festgottesdienst (9.30 Uhr) beginnt am Sonntag der Frühschoppen des SC Marchtrenk. Musikalisch unterhalten werden die Gäste an diesem Tag von der "Bierbrezn-Musi".

