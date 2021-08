Am Freitag öffnet "Sepp’s Heuriger" (Weitzendorf 1) ab 18 Uhr erstmals seine Tore. Am Samstag folgt ab 16 Uhr das bereits zur Tradition gewordene Erdäpfelfest mit Musik. Die Besucher können dabei sein, wenn die ersten Kartoffeln geerntet werden. Zusätzlich zum Jausenangebot mit frischen Lebensmitteln aus der eigenen Landwirtschaft und der Region werden Erdäpfelgerichte wie Erdäpfelnudeln und frische Bauernchips angeboten. Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen statt.