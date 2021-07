Drei Konzerte im Eferdinger Schloss

Die Austrian Baroque Company unter der Leitung von Michael Oman lädt zu Meisterwerken der barocken Musikgeschichte. An den drei Abenden wird mit viel Sicherheit und Abstand brillant musiziert. Als musikalische Einstimmung wird beim letzten Eferdinger Schlosskonzert am 18. August das Klarinettenensemble mit Christina Schönhuber, Martin Wögerer, Othmar Nagl und Michael Ahammer vor Konzertbeginn im Schlosshof mit feinster Bläserkammermusik aufwarten. Karten gibt es in allen Raiffeisenbanken im Vorverkauf. Alle Infos zu den Schlosskonzerten unter: eferdingerschlosskonzerte.at