Drei Jugendliche bei Kollision in Steinhaus verletzt

Das Auto, in dem die drei Jugendlichen saßen, war kurz nach 20 Uhr an einer Kreuzung in Unterhart mit einem Pkw, gelenkt von einer 40-jährigen Welserin kollidiert. Nach dem Zusammenstoß kam der Wagen der 17-Jährigen im angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Jugendliche am Rücksitz erlitt schwere Verletzungen. Die Rettung brachte ihn und die beiden anderen verletzten Insassen ins Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Welserin, die auf der B 138 Richtung Thalheim unterwegs war, dürfte laut Angaben der Polizei ohne Verletzungen davongekommen sein.