Im Vordergrund stehen für die vielen Tausend Menschen, die sich in Oberösterreich ehrenamtlich engagieren, der Dienst am Menschen und die gute Sache. Die Geschichte von Josef Frauscher (65), Otto Hangl (63) und August Neubacher (63) zeigt aber, dass im Freiwilligendienst auch Freundschaften fürs Leben entstehen: Seit mehr als dreißig Jahren leisten die drei Grieskirchner in ihrer Heimatstadt jeden zweiten Montag Nachtdienst als Rettungssanitäter.