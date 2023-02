Drehbuchautorin mit Krimi-Faible

Die gebürtige Aschacherin Sarah Wassermair hat bereits zahlreiche Drehbücher zu bekannten Fernsehserien wie Soko Donau, Janus oder Landkrimi geschrieben. Aktuell ist sie für das Drehbuch der Kinderbuchverfilmung "Geschichten von Franz" für eine Romy nominiert. Am Samstag kommt die Autorin und Tochter eines pensionierten Aschacher Ärzteehepaares zu einer Lesung in ihre Heimatgemeinde – und zwar in der Reihe Palatschinkenlesung "Auf das Maul", zu der der Kulturverein Aufschrei zum bereits vierten Mal ins Pfarrzentrum Aschach lädt und bei der Literarisches und Kulinarisches verbunden wird. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr, Eintritt: freiwillige Spende.

Gesellschaftliche Tabus

Außerdem spricht Jaqueline Scheiber, 1993 im Burgenland geboren und auch bekannt unter ihrem Pseudonym minusgold, mit Texten aus ihrem neuen Buch ungeschönt über gesellschaftliche Tabus, Bodyshaming und psychische Gesundheit. Den Abend mitgestalten wird außerdem Andrea Bröderbauer, die darstellende Kunst an der Universität Graz studiert und anschließend in zahlreichen Theaterproduktionen an unterschiedlichen Häusern gespielt hat. Als ehemaliges fixes Ensemblemitglied des Wiener Volkstheaters, Sprecherin beim Radiosender Ö1 und bei diversen Hörspielproduktionen kennt die Wahl-Aschacherin viele Künstlerinnen und Künstler aus der österreichische Kulturszene.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper