Dom auf der Heide: Pfarre Herz Jesu feiert 100 Jahre

WELS. Den 100. Geburtstag feiert heuer die Pfarre Wels Herz Jesu im Stadtteil Neustadt. Das Gotteshaus mit seinen beiden 73,5 Meter hohen Kirchtürmen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Klinikum ist die größte Kirche in Wels und ein Anker für die rund 5600 Katholiken in der Welser Neustadt, aber auch für viele Spitalspatienten und deren Angehörige.

"Unsere Grundfunktion ist, die Menschen aufzurichten und zu stärken", betont Pastoralassistentin Birgit Poimer. Sie ist Teil des Pfarrteams rund um Dechant und Pfarrprovisor Peter Neuhuber, dem aus Indien stammenden Kaplan Pater Vincent, Schwester Beate und den ehrenamtlich Engagierten wie Pfarrgemeinderatsobmann Walter Pauer, der sich auch intensiv mit der Geschichte des "Doms auf der Heide" beschäftigt.

Initiator Pfarrer Flotzinger

Initiator des Kirchenbaus war Stadtpfarrer Josef Flotzinger. Die Grundsteinlegung – der Grundstein stammt vom Ölberg in Jerusalem – fand 1905 mit Erzherzogin Marie Valerie statt. Die Kirchenweihe konnte bereits am 25. Juni 1911 stattfinden. Am 1. Jänner 1925 wurde die Pfarre Herz Jesu schließlich offiziell gegründet. Die Unterschrift des damaligen Bischofs datiert vom Silvestertag 1924. Die Pfarrverantwortlichen entschieden sich daher bereits heuer, das Jubiläum zu feiern. Auch weil mit Jänner 2025 die Pfarre Herz Jesu aufgrund der Strukturreform der Kirche in einer größeren Einheit aufgehen wird. Pfarrer Peter Neuhuber wird diese neue Pfarre, bestehend aus 14 Pfarrgemeinden aus Wels und Wels-Land gemeinsam mit Pastoralvorständin Angelika Gumpenberger-Eckerstorfer und Verwaltungsvorstand Martin Roither leiten.

Warum das Wahrzeichen der Neustadt so groß dimensioniert wurde, "erklärt sich auch damit, dass bereits damals klar war, dass sich Wels vor allem Richtung Norden ausdehnen kann, im Süden war ja die Traun die Grenze", sagt Pfarrgemeinderatsobmann Pauder. Die Größe erklärt sich auch mit dem damals enormen Andrang zu den Gottesdiensten, mit oft mehr als 1000 Besuchern. Bis zur Gründung der Pfarre Herz Jesu gab es auch nur zwei Welser Pfarren, die Stadtpfarre sowie die Vorstadtpfarre.

Während des 2. Weltkriegs waren die Kirchtürme des mächtigen Sakralbaus dem Flugverkehr im Weg. Man wollte die beiden Türme bis zu den Kirchturmuhren abtragen, doch glücklicherweise kam es nicht mehr dazu.

Sanierungen stehen an

Die Pfarrkirche wurde vor einigen Jahren innen und außen generalsaniert. Allerdings nagt der Zahn der Zeit bereits wieder an dem Kirchengebäude. Ein Teil des Daches muss saniert werden, weil es hereinregnet und auch die Elektrik gehört erneuert. Dafür wird Geld gesammelt, auch mit einem großen Flohmarkt im September will man Geld für die Baumaßnahmen lukrieren.

Pfarrgemeinderatsobmann Walter Pauer, Kaplan Pater Vincent und Pastoralassistentin Birgit Poimer freuen sich auf das Jubiläumsjahr. Bild: krai

Was wäre eine Pfarre ohne die ehrenamtlich Engagierten, den Mesnerinnen und Mesnern, den Liturgie- oder Blumenschmuckverantwortlichen? "Jeder bringt sich mit seinen Talenten ein und wenn jemand gebraucht wird, findet sich immer jemand", betonten Pastoralassistentin Poimer und PGR-Obmann Pauder unisono. Aufgrund des Priestermangels sind die Laien in den Pfarren mehr gefordert denn je, sie haben allerdings auch mehr Gestaltungsspielraum.

Hervorzuheben ist etwa das Pfarrcaritas-Team rund um Apotheker Fritz Strand, das sich Menschen in Notlagen annimmt und rasch und unbürokratisch unterstützt. Das Katholische Bildungswerk organisiert regelmäßig Veranstaltungen wie im April einen Vortrag mit der Klimaexperten Helga Kromp-Kolb.

Untrennbar mit der Geschichte der Pfarre Herz Jesu Kirche ist auch die Geschichte des Bach Chores verbunden. Der bekannte Chor gestaltet bei hohen Messen an den großen Feiertagen die Gottesdienste musikalisch mit. Ein weiterer Chor in der Pfarre Herz-Jesu sind die "Flott-z-Singers".

Jubiläumsprogramm „100 Jahre Pfarre Herz Jesu“

Sonntag, 17. März , 16 Uhr: Kindermusical „Der Kirchenjahr-Express– Wenn Holzwürmer auf Reisen gehen“ im Pfarrheim

, 16 Uhr: Kindermusical „Der Kirchenjahr-Express– Wenn Holzwürmer auf Reisen gehen“ im Pfarrheim Freitag, 19. April , 19 Uhr: Auf Einladung des Kath. Bildungswerks hält die bekannte Klimaexpertin Helga Kromp-Kolb einen Vortrag.

, 19 Uhr: Auf Einladung des Kath. Bildungswerks hält die bekannte Klimaexpertin Helga Kromp-Kolb einen Vortrag. 27. April : Pfarrausflug zu den Steyler Missionaren nach St. Gabriel in Mödling

: Pfarrausflug zu den Steyler Missionaren nach St. Gabriel in Mödling 7. bis 9. Juni: Jubiläumsfest, Ausstellungseröffnung zu 100 Jahren Pfarre Herz Jesu, Kirchenführungen, Escape Room in der Kirche sowie Festmesse und Pfarrfest am 9. Juni

