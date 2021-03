Was macht man aus der denkmalgeschützten letzten Welser Lagerbaracke, in der bis 1964 Zehntausende Vertriebene kurzfristig Zuflucht fanden? Die Grünen sprechen sich in der Diskussion um die sinnvolle Nachnutzung für ein Migrationsmuseum aus. "Die Baracke des Lagers 1001 wäre der logische Ort dafür", sagt der grüne Bürgermeisterkandidat Thomas Rammerstorfer. Den zehntausenden Menschen mit Migrationshintergrund in Wels sollte man einen Ort der Erinnerung und der Information geben.