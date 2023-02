Diskussion um Autobahn-Abfahrt ruft Nachbargemeinden auf den Plan

Auffahrt und Abfahrt: Wird es einen Anschluss an die Welser Westspange geben?

Nachdem sich in einer Umfrage 74 Prozent der Steinhauser für einen Autobahnanschluss an die Welser Westspange ausgesprochen haben, ist die Diskussion in der Region erneut aufgeflammt, da nicht nur Steinhaus davon betroffen wäre, sondern auch Fischlham, Steinerkirchen oder Bad Wimsbach. Eberstalzell besitzt ja bereits eine eigene Auf- und Abfahrt zur A1.