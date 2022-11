Am 1. Dezember wird in Gunskirchen die Erde unter mächtigen Schritten erbeben: Dann lässt das junge Unternehmen Opria dort nämlich die Dinosaurier mit hochmoderner AR-Technologie wiederauferstehen. AR steht für Augmented Reality, zu Deutsch "erweiterte Realität". Dabei werden mittels Technologie digitale Inhalte in die reale Welt eingefügt. Im Fall von "Opria" geschieht das mittels spezieller Brillen, durch die es scheint, als würden die Dinosaurier mitten im Raum erscheinen. Die spezielle