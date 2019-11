Dietl schrieb über KZ-Nebenlager

Der Welser Autor und Chronist Rudolf G. Dietl staunte nicht schlecht, als die OÖNachrichten in der Vorwoche über ein Konzentrationslager berichteten, das die Nazis von 25. März bis 13. April 1945 in der damaligen "Reichsnährstandhalle", der späteren "Halle der Nationen", eingerichtet hatten.

Dass es sich dabei um eine neue historische Erkenntnis handelt, wie es Bürgermeister Andreas Rabl und Messepräsident Hermann Wimmer bei einer Pressekonferenz formulierten, verwundert Dietl allerdings.

"Ich habe den Standort des Welser KZ-Lagers bereits in meinem 2018 erschienenen Buch ,1938 – Nie wieder’ erwähnt und auch über die damals unmenschlichen Verhältnisse in dem Außenlager des KZ Mauthausen geschrieben", sagt Dietl gegenüber den OÖN und fügt schmunzelnd hinzu: "Mein Buch – mit einem Vorwort von Bürgermeister Rabl – ist in den Welser Buchhandlungen erhältlich."