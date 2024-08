Diese Geschäfte sperren bald in der Shoppingcity Wels auf

Die Modekette Esprit ist in Konkurs gegangen, auch der Inneneinrichtungshändler Depot ist pleite. Beide Unternehmen haben Filialen in der Shoppingcity Wels (SCW). Centerleiter Andreas Schmiedmeister wirkt im Gespräch mit den OÖN aber entspannt: "Das Esprit-Geschäft wird von der Fussl-Eigentümerfamilie Mayr als Franchisenehmer geführt. Bei Depot wird ein Teil der Filialen geschlossen, aber für die in Wels haben wir positive Signale bekommen."

Zumindest für das Esprit-Geschäft wäre aber bereits ein neuer Mieter in Aussicht. "Es ist nicht so, dass sich die Unternehmen bei uns anstellen – wir müssen uns schon anbieten und präsentieren", sagt Schmiedmeister. Aber in diesem Fall habe es einen Interessenten gegeben, mit dem das Center schon seit Herbst in Kontakt stehe. "Jetzt wird vielleicht eine geeignete Fläche frei", sagt der Centerleiter.

2,3 Millionen Besucher 2023

Auch sonst tut sich allerhand in dem 2005 eröffneten Einkaufszentrum, bei dem es wegen Leerständen längere Zeit gekriselt hat. Jetzt befinde sich das Haus wieder auf einem guten Weg, sagt Schmiedmeister: "Im Vorjahr haben wir 2,3 Millionen Besucher gehabt, bald überholen wir hoffentlich das max.center."

Wesentlich dafür soll eine neue Billa-Filiale sein, die im Herbst eröffnet wird. Dafür wurden fünf Ladenlokale zusammengelegt. In der ehemaligen "MyShoes"-Filiale zieht "Shoe4you" ein.

Am 23. August eröffnet die deutsche Discount-Kaufhauskette "Woolworth" in der SCW nach dem Rückzug vor einigen Jahren wieder ihren ersten Standort in Österreich. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir dafür ausgewählt wurden", sagt Andreas Schmiedmeister. Auch an der Infrastruktur werde gearbeitet – auf dem Parkplatz würden gerade Aufladestationen für E-Autos installiert. Die Filiale von "KiK" wird renoviert. "Es tut sich immer etwas – wir wollen die Qualität immer verbessern", sagt der Centerleiter.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer