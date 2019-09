Endspurt ist bei der Wahl der Sportfunktionäre des Jahres angesagt, bei der man noch bis 30. September für die Helden des Ehrenamts abstimmen kann (Details im Kasten rechts). Im Bezirk Grieskirchen rittern derzeit Burghard Rathmair, Verena Flajs und Marianne Freilinger um den ersten Platz. Aktuell liegt der Obmann der ASKÖ Pötting an erster Stelle. Seit fast drei Jahrzehnten steht er an der Spitze des Vereins. "Für mich ist ein Ehrenamt deshalb so bedeutend, weil es für die Gemeinschaft