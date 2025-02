Diebstahl am Welser Fundamt: Verdacht gegen Putzfrau

Das Verschwinden einer Geldbörse am Welser Fundamt dürfte kein Einzelfall sein. Nachdem die OÖNachrichten über den mutmaßlichen Diebstahl exklusiv berichtet hatten, meldeten mehrere Leser weitere Ungereimtheiten.

Laut Welser Staatsanwaltschaft richtet sich ein konkreter Tatverdacht gegen eine Reinigungskraft, die wie insgesamt sechs Mitarbeiter an diesem Wochenende Zugang zur bislang unversperrten Fundbox hatten. Keine Auskünfte gab es darüber, wieso die Putzfrau ins Visier der Ermittler geriet.

Leser schildern weitere Vorfälle

Allerdings mehren sich nun die Zweifel, dass es sich bei der gestohlenen Geldbörse um einen bloßen Einzelfall handelt. So schildert OÖN-Leser Friedrich M. in einer E-Mail an die Redaktion, wie er vor Jahren auf dem Parkplatz von Möbel Lutz eine Geldbörse mit einigen Hundert Euro samt Führerschein fand: "Beim Fundamt habe ich den Gegenstand bei einer Dame abgegeben. Sie nahm den Fund und legte ihn zur Seite. Ich machte sie auf den Inhalt aufmerksam. Als ich sie fragte, ob hier keine Daten aufgenommen werden, sagte sie kurz: nein. Auf meine Nachfrage bekam ich keine Antwort mehr. Ich hab das Fundbüro mit einem komischen Gefühl verlassen."

Ein anderer Leser schreibt: "Nach Ihrem Artikel wird mir so einiges klar." Vor etwa zweieinhalb Jahren fand Helmut N. auf seinem Gartenzaunsockel neue AirPods mit Etui. "Ich gab sie persönlich beim Fundamt ab. Nach einem Jahr waren sie immer noch nicht abgeholt worden, und so bekam ich als Finder das Teil ausgehändigt. Als ich die Schatulle der Ohrhörer öffnete, staunte ich nicht schlecht, da die Hörer weg waren. Auf Befragen der Mitarbeiter am Fundamt kam die lapidare Antwort: ,Da war nie was drinnen‘."

Magistratsdirektor Peter Franzmayr will aus den vorläufigen Ergebnissen der Ermittlungen keine schnellen Schlüsse ziehen: "Nach meinem Informationsstand kann man noch nicht eingrenzen, wer tatverdächtig ist. Was wir wissen, ist, dass sechs Personen an besagtem Wochenende Dienst hatten. Theoretisch hatte jeder von ihnen Zugang zur Box. Das heißt nicht, dass diese Mitarbeiter alle unter Generalverdacht stehen."

Fundbox jetzt versperrt

Die bis vor kurzem unversperrte Fundbox des Magistrates, in der an Wochenenden Fundstücke eingeworfen werden, ist inzwischen verschlossen. "Aufgrund dieses Vorfalls haben wir den gesamten Prozess überarbeitet", sagt Franzmayr. Bei der Entleerung der Box herrsche künftig ein striktes Vieraugenprinzip. Damit seien "solche Vorkommnisse" künftig auszuschließen.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler