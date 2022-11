Diebe brachen in Welser Max.Center ein

Mehrere Welser Streifen wurden am frühen Sonntagmorgen alarmiert. Ein Security-Mitarbeiter gab an, dass ein Fenster des Einkaufszentrums aufgebrochen worden sei. Sofort wurde das Gebäude mit einem Diensthund durchsucht - vergeblich. Dafür wurde ein Einkaufswagen mit Diebesgut auf einem Parkplatz gefunden. Erste Erhebungen ergaben, dass die Täter über die Tiefgarage in das Max.Center gelangten, gab die Polizei an. In einen Zwischenraum sollen sie dann bei mindestens vier Geschäften die Fenster ausgehebelt oder eingeschlagen haben. "Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, weitere Ermittlungen sind notwendig", so die Exekutive.