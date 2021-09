Dieb schlug auf 70-Jährige ein

Der Mann betrat gegen 9.45 Uhr unerlaubterweise das Haus der 70-Jährigen durch eine geöffnete Tür. Er nahm sich ein Portemonnaie aus einer Handtasche und versuchte wieder das Haus zu verlassen. Dabei wurde er von der 70-jährigen Hausbesitzerin entdeckt und angesprochen. Daraufhin attackierte er die Frau, indem er mit den Fäusten auf sie einschlug und gegen eine Gartensäule stieß. Er warf das gestohlene Portemonnaie auf den Boden und ging zunächst davon. "Nach einigen Metern kam er zurück und schlug neuerlich mehrmals mit den Fäusten auf die 70-Jährige ein. Dann ließ er abrupt von ihr ab und ging weg", berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Die Hausbesitzerin wurde unbestimmten Grades verletzt.

Der Mann konnte kurz darauf in der Nähe des Hauses festgenommen werden. Die Polizisten fanden bei ihm eine Plastikdose mit Cannabis und einen angerauchten Joint. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Wels an.