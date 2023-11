Dieb blieb mit Pkw in aufgeweichter Wiese stecken

Der starke Regen ist einem Dieb am frühen Freitagmorgen zum Verhängnis geworden: Der 28-Jährige aus Ungarn wollte Kabelrollen, die neben der Autobahn in Weibern (Bezirk Grieskirchen) deponiert waren, stehlen und lud die Datenkabel dazu in seinen Wagen. Als er vom Tatort flüchten wollte, blieb sein Pkw in der aufgeweichten Wiesen stecken.

Bauhofmitarbeiter wurden um kurz nach acht Uhr auf den Wagen und die abgelagerten Kabelrollen aufmerksam und schlugen Alarm. Der Mann ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. In seinem Fahrzeug wurde auch diverses Tatwerkzeug sichergestellt. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 28-Jährige auf freiem Fuß angezeigt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

