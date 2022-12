"Die Welser Hausärzte arbeiten allesamt am Limit"

Isabelle Natorski ist Sprecherin der niedergelassenen Ärzte in Wels.

Erstmals seit seiner Einführung kann der hausärztliche Notdienst (HÄND) in Wels zwei Nächte lang nicht besetzt werden. Was genau steckt dahinter und wie steht es generell um die medizinische Versorgung in der Stadt? Das und vieles mehr fragten wir die neue Welser Ärztesprecherin und zweifache Mutter Isabelle Natorski.