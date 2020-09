Die Welser Basketballklubs Flyers und FCN Baskets spielen den Doppelpass

In nächtelangen Gesprächen haben die Verantwortlichen der Raiffeisen Flyers und der FCN Baskets Wels an einer Kooperation gebastelt, die schlussendlich auch beim Basketballverband auf Zustimmung stieß. Bei der Präsentation gestern vor der Presse sprachen Flyers-Obmann Michael Dittrich und FCN-Baskets-Obmann Martin Hintenaus von einer Win-win-Situation für beide Klubs.

Die Flyers werden sich künftig ausschließlich auf den Profisport und die 1. Bundesliga konzentrieren, die FCN Baskets kümmern sich um die Nachwuchsarbeit. "Wir wollen das Zentrum des Basketballsports in Oberösterreich werden und Wels als Basketballhochburg weiter voranbringen", betonen die beiden Obmänner. Erklärtes Ziel sei es, Profispieler aus dem eigenen Nachwuchs hervorzubringen und die Flyers mit Welser Profispielern zu versorgen.

Die FCN Baskets, der größte Nachwuchsverein im Basketball in Oberösterreich, richtet den Fokus weiterhin auf Leistungs- und Breitensport. Trainiert werden Burschen von der U10 bis zur U19 und in weiterer Folge auch bis zur 2. Bundesliga. Ein U19-Spieler kann künftig in einer Saison zugleich in der österreichischen und oö. Nachwuchsmeisterschaft für die Baskets und in der Superliga für die Flyers spielen.

Mit an Bord bei der Kooperation ist auch das Damen-Leistungszentrum, das sich wie bisher um die Mädchen (ab U10) und den Leistungssport der Damen bis in die 1. Bundesliga kümmert.

Im Nachwuchsbereich werden nun 350 Kinder von zwei hauptberuflichen Nachwuchstrainern und einem qualifiziertem Trainerteam betreut, gespielt wird in der Raiffeisen-Arena, der Eww-Jugendarena und der FCN-KFZ-Bauer-Arena.

Sportreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) betonte, er sei überzeugt, dass dieses Kooperationsprojekt ein Erfolg werden wird. "Es freut mich, dass es vom Basketballverband auch so genehmigt wurde." 2018 hatte der Verband ein bereits fertiges Kooperationskonzept der Welser Klubs noch abgelehnt. (krai)