In der Gemüseregion haben die Konsumenten eine Riesenauswahl an Hof- und Bauernläden für ihren regionalen Einkauf. Neben einer Fülle an Gemüse- und Obstsorten bieten die Landwirte auch viele andere Lebensmittel an, von Honig über Fleisch, Käse, Essige und Öle bis hin zu Fisch. Auf einer neuen Onlineplattform unter dem Titel "Eferdinger Land – da steckt Genuss drin" bekommen die Konsumenten nun mit wenigen Klicks rasch eine Übersicht, wo welche Lebensmittel angeboten werden.