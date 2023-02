Die vielen Baustellen auf dem K. J. und was es kostet, eine Straße zu sperren

An einem trüben Herbsttag stand plötzlich ein Bauzaun im Weg. An der Westseite des Kaiser-Josef-Platzes wurde stadtauswärts die Fahrbahn gesperrt. Der Verkehr musste ab diesem Tag umgeleitet werden. Seitdem fahren die Welser Linienbusse durch die Rainerstraße und in der Folge über die Eisenhowerstraße in den Westen und Nordwesten der Stadt. Ob der langen Behinderung zeigen sich Autofahrer und Buslenker, aber auch Geschäftsleute genervt.