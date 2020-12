Die Umzugskartons sind ausgepackt. 110 städtische Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen ihre Büros im neuen Amtsgebäude Greif eingerichtet und sind nun an der neuen Adresse in der Rainerstraße für die Welserinnen und Welser da. Betritt man das neue Greif, steht man in dem hellen und großzügigen Foyer mit roten Sitzmöbeln, das gemeinsam mit dem Stadttheater genützt wird. Gleich beim Eingang links befindet sich der Infopoint und das Kundencenter. Der Gang davor wird von Lustern aus dem