Die Traun steht wieder "in Flammen", großes Feuerwerk statt Lasershow

Es ist ein mystisches Schauspiel, wenn nach Einbruch der Dunkelheit Zillen, Boote und der 24 Meter lange Trauner mit bengalischen Lichtern beleuchtet die Traun stromabwärts fahren. Am Freitag, 21. Juni, ist es wieder so weit. Der Schifferverein lädt zu "Traun in Flammen". Auf dem Trauner – die Schiffe wurden früher für den Salztransport eingesetzt – werden die vielfach prämierten Jagdhornbläser aus Bad Wimsbach spielen.

Und es gebe heuer wieder ein Feuerwerk, kündigt Klaus Hofstötter, Obmann des 640 Mitglieder starken Vereins, an. "Wir haben es zwei Mal aus Umweltgründen mit einer Lasershow probiert, das hat aber nicht so funktioniert und war nicht atemberaubend für die Leute." Das Feuerwerk, das von einer spektakulären Klangwolke begleitet wird, finde ja nur einmal im Jahr in Stadl-Paura statt und begeistere die Besucher jedes Mal aufs Neue.

Nach dem Spektakel wird es ein Sonnwendfeuer auf der Traun geben. Am Freitagabend werden rund 2000 Gäste erwartet, weitere rund 1000 Mitwirkende und Besucher werden zur Plättenregatta am Samstag kommen. An die 35 Mannschaften werden ab 16 Uhr auf dem vorgegebenen Parcours um den Sieg paddeln. Kurzentschlossene können sich auch noch am Freitag und Samstag anmelden. Eine Mannschaft besteht aus sechs Leuten, es gibt eigene Wertungen für Damen-, Herren- und gemischte Mannschaften. Den Siegerteams winken schöne Trophäen. An beiden Tagen wird es außerdem eine Tombola geben. Am Samstagnachmittag gestalten die Kinderfreunde ein Programm für die jüngsten Besucher.

"Das Geld, das wir beim Schifferfest erwirtschaften, fließt in die Instandhaltung unseres Museums", sagt Hofstötter. Nächstes Frühjahr werden außerdem zwei neue Plätten angeschafft.

Immaterielles UNESCO-Kulturerbe

Ein Termin zum Vormerken: Der Schifferverein veranstaltet am 31. August wieder die Gegenzüge und nimmt bei fünf Fahrten mit dem Trauner Gäste mit an Bord. Die "Naufahrt und der Schiffgegentrieb mittels Pferdezug auf der Traun" wurden 2022 zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erhoben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger