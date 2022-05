"Die Stadt sind wir alle": Ausstellung zum 800-Jahre-Jubiläum von Wels

Wenn Ingeborg Micko Besucher durch die Burg Wels führt, ist sie in ihrem Element. Die Kunsthistorikerin hat die Jubiläumsausstellung "Wels 800 – Geschichte einer Stadt" mitgestaltet. Bei einem Rundgang gab sie gestern Medienvertretern vorab einen Einblick in die neue Schau, die am 12. Mai offiziell eröffnet wird.