Die schönsten Logenplätze am Ufer der Traun mit Blick aufs Naturschauspiel

In der Pandemie haben viele Menschen das Naherholungsgebiet an der Traun noch mehr zu schätzen gelernt. Mit dem gemeindeübergreifenden Projekt Traun(m)plätze sind in den vergangenen Monaten zwischen Marchtrenk und Stadl-Paura um rund eine Million Euro neue Spielplätze, Badestege und Flächen für Erholungssuchende beiderseits des Flusses entstanden.