Zwei Jahre lang blieben die furchterregenden Masken und Zottelfelle im Keller, nun werden sie wieder hervorgeholt. Die Schleißheimer Perchten, eine der größten Brauchtumsgruppen in der Region, starten nächste Woche mit einem Auftritt beim Adventmarkt in Offenhausen (20. November) in die Saison. Bei zahlreichen Adventveranstaltungen werden sie heuer wieder ein Besuchermagnet sein, zum Beispiel beim Adventmarkt in Kremsmünster (25. November), in Schleißheim und Lambach (26.