Die Schafe sind los

Am Pfingstmontag laden die Schaf- und Ziegenbauern des Inn- und Hausruckviertels zum 5. Schaf- und Ziegenfest beim Schloss Weidenholz ein. Zu sehen sind zahlreiche Rassen. Die Marktbeschicker bieten außerdem veredelte Schafwolle, Schafkäsespezialitäten und Kunsthandwerk an. Für die jüngsten Besucher gibt es eine Kinderstation, an der kleine bunte Bälle gefilzt werden können, sowie eine Hüpfburg.

Vertreten sind auch die Kleintierzüchter mit Hasen, Hühnern und Enten.

Aufgetischt werden für die Besucher Spezialitäten vom Lamm, selbstgemachte Kuchen und Bauernkrapfen, Beginn ist um 10 Uhr.

