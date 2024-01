"Die Römer waren alles andere als zimperlich"

Nach rund 40 Jahren im Dienst der Stadt hat Renate Miglbauer, Leiterin der Dienststelle Kulturservice im Magistrat, am 1. Jänner den Ruhestand angetreten. Die Archäologin ist ein wandelndes Lexikon zum römischen Leben im antiken Ovilava und darüber hinaus. Sie verstand es nicht nur, ihre Begeisterung als Kuratorin des Römermuseums an die Besucher weiterzugeben. In ihrer Funktion trat sie bei der Stadtpolitik auch immer für eigenständige, fachlich bestens aufgestellte Kultureinrichtungen ein.