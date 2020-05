Die Räder drehen sich wieder in der Furthmühle

Nach der coronabedingten Zwangspause öffnet das Freilichtmuseum Furthmühle zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag wieder seine Pforten.

Die Besucher werden mit einem speziellen Angebot begrüßt: Statt sechs Euro können Besucher das Museum mit Audio-Guide um vier Euro besuchen. Eine Familienkarte kostet acht Euro. Vieles wurde in dieser Pause neu gestaltet und eingerichtet. Besucher können mit Audio-Guides selbstständig das Museum erkunden und die passenden Informationen zur jeweiligen Station abrufen.

Neu gestaltet wurde auch die Heimatstube, in der Einblicke in das ehemalige Leben und Wirken der Pramer gewährt werden. Die Heimatstube befindet sich im ehemaligen Wohntrakt der Mühle, in der damaligen "Menscha-Kammer". In der Nähe der Mühle bietet sich eine schöne Wanderung entlang des Mühlbaches bis zur großen Wehranlage an – der neu gestaltete Fischaufstieg und der neue Holzsteg über die Pram sind ein Erlebnis.

Die Furthmühle kann auch als Ausgangspunkt für längere Wanderungen gewählt werden – vom Parkplatz des Museums geht es zum historischen Bauernkriegsdenkmal am Schulterberg auf 500 Meter mit einem schönen Ausblick ins Landl (Dauer ca. 1 Std.) oder zum Granatzweg, der von Geiersberg aus entlang der ehemaligen österreichisch-bayrischen Grenze nunmehr bereits bis St. Willibald führt und viele Ausblicke und neu gestaltete Rast- und Spielplätze bietet. Auch Erfrischungen und Einkehrmöglichkeiten in den regionalen Gasthöfen werden geboten.

