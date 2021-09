"Es ist schade und bitter, dass wir 7,38 Prozent und zwei Mandate verloren haben", sagt Gabriele Aicher (ÖVP). Als Gründe ortet sie eine Mischung aus mehreren Faktoren. "Die Neos haben sicher bei uns im Teich gefischt und auch die Vorgeschichte mit Johann Doppelbauer wird mitgespielt haben." Der Pichler Ex-Bürgermeister wurde bekanntlich wegen Amtsmissbrauchs rechtskräftig verurteilt. Ihr Ziel, bei der Bürgermeisterwahl zumindest 50 Prozent plus eine Stimme zu erhalten, erreichte sie nicht. Sie muss am 10. Oktober in die Stichwahl gegen den SP-Kandidaten Franz Scheiböck "Es wird sehr schwer, aber möglich ist alles", sagt Scheiböck. Der Bezirkspolizeikommandant freut sich über ein fünftes Mandat und dass "die Absolute der ÖVP im Vorstand weg ist. Der Rest der politischen Landschaft hat nun die Mehrheit." Wahlgewinner waren auch die Grünen (3 Mandate) und die Neos, die zwei Mandate schafften. Die VP hat nun zehn Mandate (–2), die FP 5 (–1).