Die Narren kehren zurück: Umzug nach 24 Jahren Pause

Nach zwei Jahren Zwangspause wollen die Narren heuer wieder so richtig loslegen. Wels darf sich heuer ja mit dem Titel der Landesnarren-Hauptstadt schmücken. Derzeit steckt der Welser Schelmenrat mitten in den Vorbereitungen für seinen ersten Faschingsumzug am Samstag, 11. Februar. Nach einer langen Durststrecke für das närrische Volk wird der in Wels zuletzt 1999 durchgeführte Faschingszug aus dem 24-jährigen Dornröschenschlaf geweckt. Damals zogen 70 Gruppen aus ganz Österreich und Bayern durch die Innenstadt und Tausende Besucher marschierten mit. Die Latte von damals liegt also hoch, kreative Menschen, die die Faschingstradition wieder beleben wollen, sind gefragt und sollen mit ihren Verkleidungen und lustigen Wägen die Stadt in eine Faschingshochburg verwandeln.

"Bisher haben sich mehr als 30 Gruppen angemeldet, darunter Gilden aus Oberösterreich und Salzburg, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen", sagt Anna Wippl, Kanzlerin des Schelmenrates. Derzeit kommen laufend weitere Anmeldungen herein, die auch noch bis kurz vor der Veranstaltung möglich sind, und zwar unter: welserfasching@gmail.com Die Schelmen mit dem Herzogspaar Asteria I. und Klaus I. von Ovilava machen bei den nach dem Jahreswechsel angelaufenen Faschingsveranstaltungen im Land Werbung für den Landesfaschingsumzug in Wels, der eine Woche vor dem Faschingssamstag stattfindet. "Der Termin ist bewusst gewählt, damit auch Gilden, die zum Faschingsfinale eigene Veranstaltungen haben, daran teilnehmen können", sagt Wippl.

Beginn ist um 14 Uhr bei der Stadthalle, dann zieht das närrische Volk durch die Innenstadt, über die Ringstraße und auf den Stadtplatz, wo es auch eine Bühne geben wird. Um 18 Uhr werden die Gilden dann zum Abschluss in der Stadthalle zusammenkommen und dort deren Garden einen Auftritt hinlegen, darunter die Kindergarde des Welser Schelmenrates.

Welches Faschingsmotto die Welser Faschingsgilde, deren Faschingsruf "Walla, Walla" durch die Stadt hallen wird, für ihren Faschingswagen wählen wird, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis.

Lang, lang ist es her, 1999 fand der bisher letzte Welser Faschingsumzug statt, damals mit 70 Gruppen aus ganz Österreich und Bayern. Bild: OÖN/Archiv

Eferdinger entführen in das Gaukleruniversum

Im dritten Anlauf können die Eferdinger Gaukler am 3. und 4. Februar endlich die 30. Auflage ihres Gauklerfestes unter dem Motto "Gaukleruniversum" im Bräuhaus feiern. Präsident Wolfgang Boldog, der wieder als "Wilder Mann" auftreten wird, verspricht ein dreistündiges Programm mit vielen Pointen, Gags, Tanz- und Musiknummern.

Am Programm steht etwa die Kochshow "Grill den Hengstler", bei der sich die vier Bürgermeister aus den Zukunftsgemeinden unterhalten werden, es gibt Besuch aus dem Weltall und Vertreter der Weltraumorganisationen NASA und ESA sind zu Gast in Eferding. "Der Kardinal wird wieder Hoppalas von Eferdingern zum Besten geben und wir werden dieses Jahr auch den Ehrengaukler an eine ganz besondere Person vergeben", sagt Boldog. Bei seinem Auftritt spielen unter anderem André Heller und ein Bilderrahmen eine Rolle.

Karten sind noch bei schuwidu Schuhmode in der Schmiedstraße 23 erhältlich.

Marchtrenk lädt zu "30 Jahren Narrentreiben"

Wer noch Karten für die Sitzungen der Faschingsgilde Marchtrenk ergattern möchte, sollte sich beeilen. Für die Veranstaltungen von 27. bis 29. Jänner und 2. bis 4. Februar im Veranstaltungszentrum Trenk.s gibt es nur mehr Restkarten (Reservierung unter: office@malau.at). Das Programm zum 30-Jahr-Jubiläum bietet ein Potpourri aus lokalen und internationalen Themen. Marchtrenker, aber auch Stars und Royals, die derzeit Schlagzeilen machen, werden durch den Kakao gezogen. "Auch unser bereits berühmtes Männerballett mit jungen Leuten und ehemaligen Prinzen wird wieder auftreten und natürlich unsere beiden Garden", sagt Gloria Layr, die für die Pressearbeit der Faschingsgilde zuständig ist und auch moderieren wird.

Die rund 150 Mitglieder mit ihrem Präsidenten Willi Lehner und dem Prinzenpaar "Durchlaucht Carina I., die Tolle – Prinzessin auf der Knolle" und "Durchlaucht Thomas I., Prinz von Pommes unter Strom – der perfekte Eventgastronom" freuen sich, dass nach der Corona-Pause wieder fast 2500 Besucher zu den Sitzungen begrüßt werden dürfen, darunter zahlreiche Vertreter befreundeter Gilden.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels