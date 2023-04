Die Menschen hinter dem Welser Businessrun

Wenn am 26. Mai der Startschuss für den 12. Welser Businessrun fällt, werden sich auch heuer wieder mehrere Tausend Läufer in Bewegung setzen. Dass das von Franz Sperrer und Hermann Kaufmann veranstaltete und von den OÖNachrichten medial begleitete Laufereignis bei den Sportlern so gut ankommt, ist nicht zuletzt den vielen Multiplikatoren in den Welser Unternehmen zu verdanken, die ihre Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme motivieren.

Einer dieser unermüdlichen Geister ist Ute Kliemstein, seit 2022 zuständig für die Konzernkommunikation von Hauptsponsor TroGroup (Trodat, Trotec). "Ich selbst werde nicht mitlaufen. Bei der Veranstaltung ist es meine Aufgabe, im Hintergrund die Fäden zu ziehen und darauf zu achten, dass für unsere Teilnehmer alles passt", sagt die Mutter zweier Kinder, die mit ihrer Familie in Thalheim lebt. Am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn durfte Kliemstein Sportlegenden wie Muhammad Ali, Pele oder Carl Lewis kennenlernen, als sie im Team von Event-Profi Hubert Neuper in der Wiener Staatsoper die "World Sports Awards of the Century" organisierte.

Besser abschneiden als 2022

Seit ihrem Wechsel zur TroGroup hat sich die Powerfrau als exzellente Motivatorin für ihr Firmenteam hervorgetan: "Selbstverständlich haben wir wieder den Ehrgeiz, unter die ersten zehn zu kommen und vielleicht besser abzuschneiden als im Vorjahr, als wir den 9. Platz belegten", sagt Kliemstein. Bis dato konnte sie mehr als 50 Anmeldungen sammeln: "Insgeheim wünsche ich mir, dass es noch mehr werden."

Schließlich kann das Unternehmen auf eine langjährige Businessrun-Tradition verweisen. Um die Teilnehmer bis 26. Mai für die fünf Kilometer lange Strecke (Nordic Walker gehen 3,9 Kilometer) fit zu machen, bietet das Unternehmen firmeninterne Lauftrainings für jedes Level an. Im Premierenjahr erkämpfte sich die TroGroup mit Rang drei in der Firmenwertung sogar einen Stockerlplatz.

Weitere Infos: www.welser-businessrun.at

