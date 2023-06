Die (Marionetten-)Fäden laufen in Wels zusammen

Rund um das Festivalzentrum in den Minoriten wird damit die gesamte Altstadt ab Donnerstag bis darauffolgenden Mittwoch zur Kulisse für die 22 Künstler aus sieben Nationen.

Darüber hinaus werden auch die anderen Kulturstätten wie der Alte Schlachthof, das Stadttheater und das Programmkino bespielt.

Das Team um Gerti Tröbinger hat sich wieder zahlreiche Highlights überlegt – zum Beispiel ein "Puppen-Picknick" am Samstag auf dem Minoritenplatz, bei dem mehrere, zum Teil interaktive Theaterstationen von 15.30 bis 18.30 Uhr zum "Gustieren" der verschiedenen Projekte einladen.

Klassisches und Experimentelles

Wie gewohnt, bietet das Programm eine Mischung aus Klassikern wie Märchenadaptionen und modernen, experimentellen Theaterproduktionen, die sich teils nur an Erwachsene richten – sie alle eint der hohe künstlerische Anspruch.

Hinzu kommen zwei Dauerausstellungen im Foyer der Minoriten, die während des gesamten Festivals zu sehen sind: "Ich bin Ilse, vergesst mich nicht" ist ein Projekt von Schülern der Berufsschule 1 in Wels und beschäftigt sich mit Menschen jüdischen Glaubens in Wels während des Nationalsozialismus. Außerdem sind die Puppen der Inszenierung "Waidmannsheil oder Meuchelmord in Molln" des Figurentheaters Kirchdorf ausgestellt.

Ebenfalls zum ersten Mal findet heuer das "Young Animation"-Festival von 22. bis 24. Juni im Anschluss an das Figurentheaterfestival statt. Dort werden Puppenspieler, Filmschaffende des Genres Animationsfilm und Studierende dieser Künste ihre Arbeiten präsentieren. Zu sehen sind Werke von Nachwuchstalenten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und Estland.

Das gesamte Programm finden Sie online unter figurentheater-wels.at

