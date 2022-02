"Die Leute werden wieder fortgehen, aber es wird noch dauern"

Wie viele andere Gastronomen gehört auch Robert Steinheimer zu den Verlierern in der Coronakrise: "Ich habe die letzten zwei Jahre von der Substanz gelebt", sagt der Betreiber zweier Cafés. Im Levinsky in der Welser Ringstraße und in seinem Lokal mit gleichem Namen im max.center seien die Umsätze um bis zu 40 Prozent eingebrochen. Die staatlichen Hilfen hätten lediglich einen Teil der Verluste abgedeckt. Weil Steinheimer seine Mitarbeiter nicht kündigte, seien die Verluste gewachsen.

Der Status quo sei ernüchternd: "Die Stadt ist am Abend wie ausgestorben. Deshalb sperren wir in der Ringstraße bereits um 19 Uhr zu." Trotzdem zeigt sich Steinheimer geduldig und entschlossen: "Die Leute werden wieder fortgehen, aber es wird dauern." Im Nachtgeschäft sei die Entwicklung schwerer zu beurteilen. Entscheidend sei das Verhalten der Jungene. "Bei den älteren Gästen gibt es viele, die noch immer Angst haben, ein Lokal zu besuchen. Andere wiederum durften und dürfen nicht kommen, weil sie ungeimpft sind."

Steinheimer hat die Corona-Zeit genutzt, um sein Lokal in der Ringstraße komplett zu renovieren. Um die Überbrückungsfinanzierung und die Mietrückstände zu tilgen, hat der Gastronom Mitte des Vorjahres einen Job als Restaurantleiter einer Möbehauskette angenommen. "Ein Freund hat mich spaßhalber auf die Idee gebracht. Aus Spaß wurde Ernst. Zwei Monate nach dem Vorstellungsgespräch bekam ich eine Zusage."

Seine Entscheidung als Unternehmer, die Mitarbeiter im Lockdown nicht zu kündigen, sondern in Kurzarbeit zu schicken, habe sich nachträglich als richtig erwiesen: "Während andere Kollegen ohne Personal dastehen, beschäftigen wir unsere Leute noch." Steinheimer kann sich vorstellen, in der Ringstraße auch bald wieder bis 24 Uhr offen zu halten. "Ich habe viele Pläne", sagt der Cafetier. (fam)