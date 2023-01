Die Lehren aus der "heißen" Welser Silvesternacht

Es war die arbeitsintensivste Silvesternacht seit Langem für die Welser Feuerwehr und Polizei. Die Welser Feuerwehrleute mussten 17 Einsätze abarbeiten, darunter wie berichtet mutwillig in Brand gesetzte Müllcontainer löschen und sich in der Noitzmühle im Stadtteil Lichtenegg mit Jugendlichen abmühen, die in unmittelbarer Nähe zu den Einsatzorten weiterhin Böller und Feuerwerkskörper zündeten und die Helfer gefährdeten. In diesem Stadtteil musste die Feuerwehr zu sechs Bränden innerhalb von nur einer halben Stunde ausrücken, darunter auch ein gelegter Brand durch einen sogenannten Molotow-Cocktail und ein Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienwohnhauses.

"Auch Schaulustige haben die Löscharbeiten zeitweise erschwert", sagt Stefan Graziani von der Welser Feuerwehr. Er lobt aber auch den beherzten Einsatz von Anrainern, die bei brennenden Müllcontainern bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche durchgeführt haben.

Dass Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit aufgehalten werden, dafür zeigt Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FP) absolut kein Verständnis. "Das geht gar nicht, dass man die Feuerwehrleute behindert und durch Feuerwerkskörper in Gefahr bringt, diese Herrschaften sollen sich überlegen, wie sie selbst reagieren würden, wenn es in ihrer Wohnung brennen würde und die Feuerwehr erst verspätet zum Einsatzort kommen kann."

Bezahlt gemacht hätten sich laut Kroiß die erhöhte Bereitschaft der Polizei in der Silvesternacht und das Zusammenziehen der Sicherheitskräfte. "Es wurden auch Polizeikräfte von auswärts eingesetzt. Durch das massive Polizei- und Feuerwehraufgebot konnten weitere Brände und Sachbeschädigungen verhindert werden." Bei den Brandstiftungen wird Anzeige gegen unbekannt erstattet, die Chance, die Täter zu erwischen, ist allerdings eher gering. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels