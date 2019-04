Die Kunden stürmten am gestrigen Eröffnungstag den neuen Welas-Park

WELS. Rutter-Immobilien investierten 20 Millionen Euro. Einkaufserlebnis in 24 Geschäften.

Es ist eröffnet: v. l. Gerhard Weiß, Weiß Handels GmbH, Stefan Rutter, Geschäftsführer Welas-Park, Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, Christian Harisch, Geschäftsführer Welas-Park, Marcel Haraszti, Rewe-Generaldirektor. Bild:

Nach elfmonatiger Umbauzeit erstrahlt der Welas-Park in der Pernau seit gestern in neuem Glanz. Wie berichtet, verkaufte Eigentümer Gerhard Weiß sein Welser Einkaufszentrum an die Wiener Immobiliengruppe Rutter, die dem Welas-Park ein neues Shopping-Konzept verpasste und 20 Millionen Euro in die Neugestaltung investierte. Beim gestrigen Eröffnungstag wurde das Shoppingcenter von den Kunden regelrecht gestürmt. Was diese zu sehen bekamen, hatte nichts mehr mit der alten Kaufhausphilosophie zu tun, die Vorbesitzer Weiß beim Bau des Welas-Parks vor 13 Jahren verfolgte.

"Wir sind eine Hybrid-Mall", definierte Rutter-Geschäftsführer Christian Harisch die Ausrichtung. Präsentiert wurde ein neues Konzept: Merkur als Verbrauchermarkt und Lidl als Diskonter gemeinsam unter einem Dach.

Auf 2300 Quadratmetern Einkaufsfläche bietet der Merkur-Markt ein umfassendes Sortiment an. "Stolz sind wir auch auf unser 800 Quadratmeter großes Restaurant", betonte Rewe-Generaldirektor Marcel Haraszti bei der Eröffnungsfeier.

Ein bekanntes Gesicht ist die Centerleiterin des neuen Welas-Parks. Maria Prims leitete unter ihrem Mädchennamen Gruber viele Jahre erfolgreich die SCW. Neben dem Welas-Park managt sie für Rutter auch das kürzlich eröffnete Steyrer Einkaufszentrum "Hey!" (ehemals Tabor).

Für den göttlichen Beistand beteten der Pernauer Seelsorger Andreas Hasibeder und sein evangelischer Amtskollege Roland Werneck. Dabei segneten sie ein Kruzifix, das sich künftig in der Bäckerei Rohrer befindet.

Er könne leicht loslassen, sagte der frühere Eigentümer Gerhard Weiß, um den sich bei der Eröffnung die Gäste scharten. Was den in Kürze 80-Jährigen zu folgender Bemerkung veranlasste: "Wenn ein Förster in Pension geht, macht man auch kein Theater."

Das neue Konzept sei richtig, betonte Weiß: "Hier wird vermietet, und man kann Waren für den täglichen Bedarf einkaufen. Ich selbst bin noch mit der alten Kaufhausphilosophie groß geworden."

24 Geschäfte unter einem Dach: Merkur, Lidl, Bipa, Action, Shoe4You, Fussl, Hartlauer, Klipp, Fressnapf, Tedi, Kik, Takko, Venice Lederwaren, Le Clou, Trafik Stuhl, Bonita, Colloseum, Apotheke Mag. Ronge, Koch Boutique, NKD, Handybörse, Bäckerei Rohrer

1 Kommentar Einheizer (4174) 25.04.2019 06:53 Uhr Eine neue Einkaufsmall in Wels , hurra !



Natürlich ein Fest für alle Konsumtrotteln denen die Werbung schon einen Teil des Gehirnes zerfressen hat.

Frei nach Karl Marx : Shoppingidioten aller Länder vereinigt euch !

Alternative zum Shoppen :

Ein Wanderung in der Natur.

Oh gittigitt, wie uncool, außerdem müsste man da ja seinen fetten Hintern bewegen. Wer will denn so was ! Antwort schreiben

