Ukrainischen Kriegsflüchtlingen helfen – das wollen derzeit viele Menschen in Oberösterreich. Der Puppinger Landwirt Ewald Mayr hat Kontakte in das Land, da seit vielen Jahren auch ukrainische Erntehelferinnen und -helfer auf seinem Hof arbeiten. Am vergangenen Wochenende holte er zwei Frauen mit ihren vier Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren in Barabas an der ungarisch-ukrainischen Grenze ab.