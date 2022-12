Keine andere Kunstform ist in Oberösterreich so stark verwurzelt wie die Blasmusik. Dass das musikalische Niveau hierzulande sehr hoch liegt, haben in der Vorwoche auch die Schüler der HTL Wels bewiesen. Sie haben gemeinsam mit Kollegen von der HTL Steyr die Friedenslicht-Übergabe im Europaparlament in Straßburg musikalisch untermalt.