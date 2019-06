Die Hitze fordert ihren Tribut: Mehr Patienten im Klinikum in Behandlung

WELS. Die aktuelle Hitzewelle macht vor allem älteren Menschen zu schaffen, aber auch Kleinkinder sind gefährdet. Am Klinikum Wels-Grieskirchen herrscht derzeit noch mehr Betrieb als sonst, Elisabeth Modler, Leiterin der Notfallambulanz am größten Ordensspital Österreichs, warnt vor den erheblichen Auswirkungen, die die Hitze auf unseren Körper haben kann, besonders das Herz-Kreislauf-System wird belastet und das sensible Gleichgewicht des Wasser- und Elektrolythaushalts kann aus dem Lot geraten. "Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, aber auch für schwerwiegendere Verläufe für andere Erkrankungen", sagt die Internistin.

Heiße Sommer fordern ihren Tribut, starke Hitzewellen führen zu einem Anstieg der Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. "Ein wesentlicher Auslöser dafür sind eine zu starke Austrocknung und Verschiebungen der Elektrolyte, also der Körpersalze, für die besonders sehr junge und sehr alte Menschen empfindlich sind", erklärt der Welser Kardiologe Thomas Weber. Bei älteren Menschen spielen mehrere Faktoren zusammen, wie eine eingeschränkte Nierenfunktion, vermindertes Durstgefühl und eine herabgesetzte Schweißproduktion.

Erste Anzeichen und Warnsignale für Hitzeprobleme sind Kopfweh, Schwindel und Schwächegefühl. Bei Kindern und älteren Menschen soll man auch auf Zeichen wie Kopfröte oder erhöhte Temperatur achten. Vorbeugen kann man hitzebedingten Beschwerden durch viel Trinken (häufiger und kleinere Mengen). Wer sich nicht in kühlen Räumen aufhalten kann, unbedingt eine Kopfbedeckung tragen, sich viel im Schatten aufhalten und die Haut mit frischem Wasser aus einer Sprühflasche benetzen oder die Handgelenke in kühles Wasser tauchen. Sportler sollten in der Früh oder am Abend trainieren.

"Kühlung" für Patienten

Und wie sorgt das Krankenhaus selbst vor, für kranke und pflegebedürftige Menschen die Hitze erträglich zu machen? Im Klinikum sind noch nicht alle, aber die meisten Patientenzimmer klimatisiert. Mit einer Lüftungsanlage beziehungsweise über die verbauten Kühlregister in den Anlagen wird ein Großteil der Patientenbereiche kühl gehalten. "Bei Neu- und Umbauten kommen in ausgewählten Bereichen Kühldecken zum Einsatz oder erfolgt eine Kühlung über Fußbodenheizungen", sagt Klinikums-Pressesprecherin Kerstin Pindeus.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at