Seit der Erdbebenkatastrophe im Jahr 2015 engagieren sich Brigitte und Heinz Söllinger aus Meggenhofen in Nepal. Mittlerweile besuchen 276 Kinder, vor allem Mädchen, die drei von dem Lehrerehepaar initiierten Schulen in einem Slum, einem Lepradorf und einem Gefängnis. "Alles, was die Kinder brauchen, stellen wir zur Verfügung, Bildung, Bücher, Uniformen, warme Kleidung und Medikamente", sagt Brigitte Söllinger, die nach zwei Corona-Jahren heuer wieder mit ihrem Mann die Projekte vor Ort vorantreiben konnte. Vieles zahlen die beiden aus eigener Tasche sowie über Spenden. Unterstützung kam auch von bisher zwölf Volontärinnen aus Österreich, die in Nepal mitarbeiteten.

Mit der Pandemie und der aktuellen Teuerungskrise habe sich das Leben vieler Nepalesen weiter verschlechtert, erzählt Söllinger. "Die großen Gewinner der Pandemie waren die Menschenhändler, die Kinder und junge Frauen in Bordelle verschleppen. Oder die Opfer landen in illegalen indischen Krankenhäusern als Organspender oder enden als Arbeitssklaven."

Mädchen gelten als "wertlos"

Die größte Hürde in Nepal sei die patriarchische Denkweise. Mädchen und Frauen aus der untersten Kaste gelten als "wertlos". "Immer wieder müssen wir bei den Vätern darum kämpfen, ihre Töchter in unsere Schulen zu schicken", sagt die Pädagogin. Denn gebildete Frauen werden als Gefahr für das Patriarchat gesehen. Geschafft haben es die Söllingers, Kinder der Ethnie der Badis, die von der Prostitution leben, in ihre Schulen zu holen. Im Lepradorf werden 82 Kinder versorgt. "Sie sind glücklich, dass sie bei uns lernen dürfen und täglich ein warmes Essen bekommen", erzählt Söllinger.

15 Mädchen, die in der Corona-Zeit zu Waisen geworden sind, konnten im November in einem Hostel untergebracht werden. Sie sind somit keine schutzlosen Straßenkinder und entgehen der Gefahr, in Bordellen als Prostituierte zu landen.

Infos zu den Projekten unter www.childvisionnepal.com



Spendenkonto: IBAN: AT 97 34313 003 000 19315, Kennwort: Nepal

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels