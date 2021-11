Die genussvollen Seiten des Eferdinger Landes

Der regionale Einkauf soll forciert werden, das ist auch ein Ziel eines LEADER-Projekts im Eferdinger Land. Derzeit wird ein Direktvermarkter-Netzwerk aufgebaut, das für die Konsumenten die Suche nach Produzenten und deren angebotenen Lebensmitteln erleichtern soll. "Der Bauer hat’s" in Wels-Land und "Wie’s Innviertel schmeckt" sind vergleichbare Projekte in anderen Bezirken, die erfolgreich laufen.

Kürzlich luden das Forum Wels-Eferding und die Eferdinger Land Akademie zu einem nachhaltigen Frühstück ein. Geboten wurden mit Ausnahme des Kaffees ausschließlich Produkte aus der Region vom Bauernladen Alkoven und von Efi in Eferding. Eingeladen waren Vertreter von Gemeinden und öffentlichen Verbänden der Region Eferding. Ziel des Frühstücks war es, aufzuzeigen, dass man in puncto Qualität, Genuss und vor allem Vielfalt mit regionalem Einkauf alles bieten kann, was das Herz begehrt. Vor allem bleibt die Wertschöpfung im Land und werden Arbeitsplätze gesichert.

Es wurde auch ein Vergleich gezogen, wie viele Kilometer ein regionales Frühstück und wie viele Kilometer ein herkömmliches Frühstück zurücklegt.