Die Frau mit dem zweitschönsten Titel der Welt

"Schau, die Tante Beli!" Weil Gabriele Schneeberger nicht nur in den Straßen von Wels ständig so begrüßt, sondern sogar beim Hausarzt so aufgerufen wird, kann sie mit Fug und Recht behaupten: "Das ist ein kleines Markenzeichen geworden." Eines, das sie wohl auch in ihrer Pension, die sie mit Ende des Schuljahres antreten wird, weiter begleiten wird. Tausende Schülerinnen hat die 59-Jährige als Ballettlehrerin an der Landesmusikschule Wels durch ihre Kindheit und Jugend begleitet und ihnen dabei weit mehr als nur Plié und Passé beigebracht. "Ich habe es so geliebt, Lehrerin zu sein. Mit Kinder zu arbeiten und ihnen etwas zu vermitteln, ist das Schönste", sagt Schneeberger: "Ich habe kurze Stummelärmchen und Stummelbeinchen, mein Ziel war nicht die Bühne."

Ihre eigene Tanzkarriere begann sie ebenfalls an der Landesmusikschule – aufgetreten ist sie damals als Eskimo ("heute würde das natürlich Inuit heißen") unter der Leitung von Traudi Puschmann. Die Ausbildung am Bruckner-Konservatorium zur Tanzpädagogin mit Bühnenreife schaffte sie als Mutter eines Kleinkindes. Auch das Erreichen ihres im Alter von zwölf Jahren formulierten Zieles "Ich will einmal fünf Kinder" war ihr vergönnt. Die ersten zwei Söhne bekam sie mit ihrem ersten Mann gleich nach der Matura. "Nach Rudi und Dani hatte ich später drei Aborte und dachte, das wird nie wieder was. Dann war es schwere medizinische Arbeit, die Ruth und den Paul zu schaffen. 2000 dachte ich dann, ich bin im Wechsel – dabei war ich noch einmal schwanger." Das Ergebnis war Hannah, die das Familienglück von Gabriele und Peter Schneeberger, Leiter der Welser Musikschule, komplettierte.

Doch als Hannah acht Jahre alt war, änderte sich das Leben schlagartig: "Mein Mann ist am Abend zusammengebrochen, in der Früh war er tot – ich hatte lediglich eine Nacht Zeit gehabt, um zu begreifen." Stunden, die sich in ihr Gedächtnis eingebrannt haben. "In der Früh habe ich die Kinder ins Krankenhaus geholt. Jeder von uns hat ihm gesagt: ,Wir schaffen das, mach dir keine Sorgen.‘ Wir haben ihn dann alle gleichzeitig losgelassen, und genau in dem Moment ist auf dem Monitor die Nulllinie gekommen und eine Träne aus seinem Augenwinkel. Das war fast so ein heiliges Gefühl – er hat noch gewartet auf uns." Zehn Jahre später ist vor allem Dankbarkeit übrig – für ein volles Leben, das ihr Mann 55 Jahre lang leben durfte.

"Ich bin ein positiver Mensch, ich neige dazu, das zu sehen, was noch da ist. Ich durfte fünf gesunde Kinder behalten, ist das nichts?"

Als sie Anfang dieses Schuljahres noch mit dem Näherkommen der Pension haderte, war es eine Zufallsdiagnose, die ihre Sicht aufs Leben verändert hat. Nierenkrebs, entdeckt in einem frühen Stadium. Die Operation war erfolgreich. "Niemand von uns weiß, was in ihm schlummert. Ich gehe davon aus, dass ich gesund bin und genieße es noch mehr, da sein zu dürfen."

Nach einer kurzen Pause kehrte sie an die Landesmusikschule zurück: "Der schönste Titel der Welt ist Mama, der zweitschönste ist Tante Beli. Ich habe nicht nur fünf Kinder, sondern ein paar tausend. Jedes Jahr habe ich zwei hundert um mich, die ich mir ausborgen und gernhaben darf. Die Kinder halten einen fröhlich. Außerdem ist es so eine Ehre, speziell in der Pubertät, wenn es Probleme gibt mit den Eltern und der Liebe und sie Vertrauen haben und man ein bisschen als Ansprechpartner da sein darf."

Das Menschliche und die Vermittlung von Freude am Tanz standen für sie immer im Vordergrund: "Mit 50 Minuten Übung in der Woche werde ich wahrscheinlich wenige Primaballerinen rausbringen, aber ich kann ihr Hirn dauernd fordern. Die Fähigkeiten eines Lehrers zeigen sich nicht darin, dass er gute Schüler hat und mit denen etwas Gutes macht. Sondern darin, einen inhomogenen Haufen auf ein gemeinsames Ziel zu bringen."

Für die Pension hat sie bereits eine Flusskreuzfahrt ans Schwarze Meer gebucht. "Außerdem hoffe ich auf Enkelkinder." Die finden dann im Ballett hoffentlich ebenso eine liebevolle Begleitung wie es die Tante Beli für so viele war.

Artikel von Julia Evers Redakteurin Kultur j.evers@nachrichten.at