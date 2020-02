Die Faschingsnarren biegen in die Zielgerade ein

"Manege frei" heißt es am Faschingssamstag, 22. Februar, in den ehrwürdigen Welser Minoriten. Der Faschingsverein Schelmenrat zu Wels lädt ab 20.02 Uhr zu einem bunten Abend mit Auftritten bekannter Welser Künstler, heiteren Sketchen, Gardemädchen des Schelmenrates zu Wels sowie Supertalent-Teilnehmerin Katiuska Mc Lean. Nach den Bühnenshows heizt DJane Solaris dem kostümierten Publikum musikalisch ein. Karten für das Charity-Event zugunsten der CliniClowns gibt es bei Moden Neugebauer.

"Walla, walla" heißt es auch am Faschingsdienstag in der Welser Innenstadt. Die Faschingsfeier beginnt um 13.13 Uhr. Musikalisch unterhalten "Heavy Petting" und "Paar Excellence", 1000 Krapfen werden in den Fußgängerzonen verteilt. Auf der EIS-8erBahn dürfen alle verkleideten Besucher kostenlos eislaufen.

Um 16.30 Uhr kommen die Faschingsgilden Traun und Schlierbach, begleitet von den Trommlern der "Eisenbahner Musik", zu Besuch nach Wels. Abends laden zehn Gastronomiebetriebe zu Faschingspartys.

